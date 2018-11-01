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Çin'de Diego Tardelli'ye ilginç ceza

Shandong Luneng'in Brezilyalı futbolcusu Diego Tardelli, Şanghay SIPG karşılaşması öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıdığı gerekçesiyle bir maç ceza aldı

Kaynak: AA
Çin'de Diego Tardelli'ye ilginç ceza
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01 Kasım 2018 12:50
Çin Futbol Birliği, Şanghay SIPG ile oynanan karşılaşma öncesi milli marş esnasında yüzünü kaşıması nedeniyle Shandong Luneng'den Brezilyalı Diego Tardelli'ye bir maç ceza verdi.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Şanghay SIPG'nin 4-2 kazandığı karşılaşma öncesi Çin milli marşı sırasında yüzünü kaşıdığı görülen Tardelli'ye, ulusal değerlere saygısızlık ettiği ve topluma kötü örnek olduğu gerekçesiyle bir maç ceza verildiği duyuruldu.

Kariyeri boyunca ülkesinde Sao Paulo, Flamengo, Atletico Mineiro, Rusya'da Anzhi, İspanya'da Real Betis, Hollanda'da PSV ve Katar'da El-Gharafa gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Tardelli, 2015'te Shandong Luneng'e transfer olmuştu.

Çin Süper Lig'de bitime 3 hafta kala 51 puana sahip Shandong Luneng, 62 puanlı Şanghay SIPG ve 60 puanlı Guangzhou Evergrande'nin ardından 3. sırada bulunuyor.

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