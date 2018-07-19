Çin'de Anderson Talisca kasırgası; ilk maç ve hat-trick!

İLGİLİ VİDEO

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin takımlarından Guangzhou Evergrande'nin yolunu tutan Anderson Talisca, yeni ligine çabuk alıştı. Brezilyalı yıldız 3 gol birden kaydettiÇin Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Fabio Cannavaro'nun takımı Guangzhou Evergrande ile Dan Petrescu'nun ekibi Guizhou Zhicheng kozlarını paylaştı. Guangzhou Evergrande karşılaşmada 4-0'lık skorla kazandı.Ev sahibinin 3 golünü atan Anderson Talisca ilk maçında hat-trick yaparak kalitesini gösterdi. Yıldız oyuncu diğer golün de asistini yapan isim oldu. İlk golü kafayla atan Talisca, ikinci golünü plase yaptı. Son golünde ise frikikten avladıAlınan bu sonucun ardından Guangzhou Evergrande puanını 21'e yükselterek 4. sıraya yerleşti ve liderle arasındaki farkı üç puana indirdi.