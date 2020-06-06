Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 719'a yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, hepsi yurt dışı kaynaklı olmak üzere 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 30 olarak kaydedildi.Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 329 kişi de iyileşti.Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 51 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Güney Kore'de Kovid-19 vakası sayısının 11 bin 719'a yükseldiği belirtilirken, ülkede 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.Ülkede Kovid-19'a yakalanan 10 bin 531 kişi iyileşirken, 915 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.