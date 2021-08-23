Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Zverev

Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenen Alman Alexander Zverev şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Zverev
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23 Ağustos 2021 14:47
Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, Rus Andrey Rublev'i 2-0 yenen Alman Alexander Zverev kazandı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının erkekler finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Zverev ile 7 numarası Rublev karşılaştı.

59 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden Zverev, kariyerinin 5. ATP Masters şampiyonluğunu elde etti.

Boris Becker'in 1985 yılındaki şampiyonluğundan bu yana turnuvada kupayı kaldıran ilk Alman olan 24 yaşındaki tenisçi, 1996 yılında olimpiyat ve Cincinnati'yi kazanan Andre Agassi'nin başarısını tekrarladı.


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