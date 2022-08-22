Cincinnati'de Caroline Garcia şampiyon

Fransız raket Caroline Garcia, Cincinnati Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cincinnati'de Caroline Garcia şampiyon
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22 Ağustos 2022 01:51
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvalarından ABD'deki Cincinnati Masters'da Fransız Caroline Garcia şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Cincinnati kentinde düzenlenen turnuvada WTA 1000 turnuvasında, dünya 35 numarası Garcia, 1 saat 42 süren maçta Çekya'dan dünya 28 numarası Petra Kvitova'yı 6-2, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek yılın üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

Bu zafer, dünya 35 numarası Garcia'nın 10. WTA tekler şampiyonluğunu oldu.

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