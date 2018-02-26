Çınar kardeşler, İtalya'da birinci oldu

Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'da yapılan 470 The Carnival Race yarışında birinciliği elde etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sanremo kentinde düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 17 tekne katıldı.
Fenerbahçe Doğuş Yelken'in sporcuları Çınar kardeşler, yarışları ilk sırada tamamladı.
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Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sanremo kentinde düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 17 tekne katıldı.
Fenerbahçe Doğuş Yelken'in sporcuları Çınar kardeşler, yarışları ilk sırada tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın