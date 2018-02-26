  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Çınar kardeşler, İtalya'da birinci oldu

Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'da yapılan 470 The Carnival Race yarışında birinciliği elde etti.

Kaynak: AA
Çınar kardeşler, İtalya'da birinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2018 13:25
Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, İtalya'da yapılan 470 The Carnival Race yarışında birinciliği elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sanremo kentinde düzenlenen organizasyona 8 ülkeden 17 tekne katıldı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken'in sporcuları Çınar kardeşler, yarışları ilk sırada tamamladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için