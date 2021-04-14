Çin: 'Paraları Avrupa futbolundan çekin'

Çin'i yöneten Çin Komünist Partisi, Avrupa futboluna yapılan yatırımların derhal geri çekilmesini talep etti.



Deutsche Welle'ye konuşan İngiliz futbol ekonomisti Simon Chadwick, "Çin hükümeti, futbola yapılan yatırımların geri dönüşünü görmedi ve bu kadar büyük çaplı bir yatırımın boşa gitmesinden rahatsız." ifadelerini kullandı.



2017'den bu yana Avrupa'da 20 kulübe yatırım yapan Çinli yatırımcılar, halihazırda paralarını çekmeye başladı. Şu an bu rakam 10 kulübe kadar düştü. En büyük geri çekilişlerden birini ise Atletico Madrid'deki hisselerini satan Wang Jianlin ytaptı. 1 yıl sonra ise Slavia Prag'ın sahibi olan CEFC Çin Enerji'nin sahibi Ye Jianming yaptı ve kulübü sattı. Ye Jianming, daha sonra finansal aktiviteleri nedeniyle hapse girdi.



Inter'in sahibi olan Suning grubu ve sahibi Steven Zhang ise kulübü satmak için Londra merkezli BC Partners ile görüşmeler yaptı ancak anlaşamadı.



Çin Komünist Partisi lideri Xi Jinping, 5 yıllık yeni plan neticesinde futboldan paraların çekilmesini ve Çin içerisinde istihdam yaratıcı faaliyetlere yatırılmasını talep etti.



