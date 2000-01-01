Çin, NBA maçlarını yayınlamamayı planlıyor!

Çin'deki CCTV (Çin Merkez Televizyonu), yaptığı açıklamada sezon yeniden başladıktan sonra NBA maçlarının yayınlanmasına devam etme niyeti olmadığını söyledi.



NBA ve Çin arasındaki ilişki, önceki sonbaharda Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'u destekleyen tweet'inin ardından bozulmuştu.



Pazartesi günü NBA, Michael Ma'yı NBA China'nın yeni CEO'su ilan etmişti. Ma'nın babası Ma Guoli, "CCTV Sports'un babası" olarak kabul ediliyor.



Michael Ma'nın işe alınması, NBA'in Çin ile ilişkisinin iyileşeceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.



CCTV bu spekülasyonu yalanladı ve Pekin'de devlet destekli bir İngiliz gazetesi olan Global Times'a, "ulusal egemenlik konusundaki istikrarlı tutumunu yineledi" diyerek bir açıklama yaptı.



Başkan Adam Silver, Şubat ayında ligin tartışma sonrasında Çin'den 300 milyon dolardan fazla gelir kaybettiğini söylemişti.



