Çin Ligi'nde astronomik maaşlar tarihe karışıyor

Çin Ligi'nde önümüzdeki sezon futbolcu maaşlarına sınırlama getirilecek. Alınan karar neticesinde ülkeye gelen yeni yabancı oyuncuların sezonluk gelirleri vergi öncesi 3 milyon eurodan daha yüksek olamayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Çin Ligi'nde astronomik maaşlar tarihe karışıyor
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16 Aralık 2020 08:18
Çin Ligi'nde alınan yeni karar neticesinde yeni sezonda futbolcu maaşlarına ciddi derecede sınırlama getirileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada astronomik ücretler verilerek kulüpler tarafından ortaya çıkan oyuncu maaşlarındaki uçurumun ortadan kalkması amacıyla yeni düzenlemeye gidileceği kaydedildi. Alınacak karar öncelikle lige yeni yabancı oyuncuların yıllık alacaklarının vergiler hariç 3 milyon eurodan fazla olamayacağına işaret ediyor.

Ayrıca belirlenen sınırlandırmaya göre takımlardaki oyuncu maaşlarının toplamda 75,5 milyon euro sınırında tutulacağı belirtilirken her yıl maksimum 10 milyon euroluk kulüp harcamalarına müsade edileceği ifade edildi.

Yabancı oyuncular haricinde Çin pasaportlu oyuncuların da sözleşmelerine maksimum sınır belirleneceği kaydedilirken Federasyon açıklamasında "Lige yapılan aşırı astronomik yatırımların önünü kesmeyi ve futbolun sağlıklı, sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesini amaçlıyoruz" denildi.



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