Çin Ligi'nin iflası Fenerbahçe'nin de canını sıktı

Çin Ligi'nin iflası üzerine Fenerbahçe'nin Dalian Pro'ya verdiği Jailson için beklediği ödemeyi alamadığı öğrenildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Çin Ligi'nin iflası Fenerbahçe'nin de canını sıktı
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30 Ekim 2021 14:49
Jailson
Jailson
Fenerbahçe
Çin Ligi'nin iflas etmesi ve yatırımcıların çekilmesi futbol gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, bu krizden zarar görenlerden birisinin de Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin geçen sezon 4.5 milyon Euro karşılığında Dalian Pro takımına sattığı Jailson için beklediği ödemeyi alamadığı ve FIFA'ya başvuracağı öne sürüldü. Jailson'un da yaklaşık 5 aydır ödeme alamadığı için kulübü Dalian'ı FIFA'ya şikayet ederek Brezilya'ya döndüğü gelen haberler arasında.

JAİLSON BOŞA ÇIKIYOR

Bu arada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu boşta kalması durumunda transferin gözdesi olabilecek durumda. Dalian Professional forması giyen Brezilyalı'nın yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu. 




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