Çin Ligi LPL'in şampiyonu belli oldu

Çin Ligi LPL finali bugün oynanan Royal Never Give Up - Edward Gaming karşılaşması ile son buldu ve splitin şampiyonu belli oldu. Maça, her ne kadar EDG favori olarak çıkmış olsa da kazanan taraf 3-1'lik skor ile Royal Never Give Up takımı oldu.



İlk maçta yapılan kötü seçim/yasaklama ekranının cezasını 1-0 geriye düşerek ödeyen RNG ekibi serinin ikinci maçında daha garanti seçimler yaparak maça tutunmayı başardı ve seriyi 1-1'e getirdi.



Üçüncü maç resmen bir makro oyun savaşı tatındaydı. Oyunda son savaşa kadar sadece 5 skor çıkarken oyunu RNG ekibi kazanmayı bildi.



Serinin dördüncü maçında çaldığı baron ile takımına hayat veren Mlxg seriyi RNG ekibinin kazanmasında büyük rol oynadı ve 3-1lik skor ile RNG ekibi MSI biletini almayı başardı. Kariyerinde ilk defa MSI katılacak olan Uzi'nin galibiyet sonrası sevinci görmeye değerdi. Alınan bu sonuçla beraber MSI grup aşamasına katılması kesinleşen son takım RNG oldu.