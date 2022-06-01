Çin, Hollanda'yı 4 sette geçti

Milletler Ligi'nde Çin, Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çin, Hollanda'yı 4 sette geçti
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01 Haziran 2022 21:10
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Çin, Hollanda'yı 3-1 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Nicholas Heckford (İngiltere), Fabrice Collados (Fransa)

Çin: Diao, Jin, Yuanyuan Wang, Gong, Li, Yuan (Weiyi Wang, Yunlu Wang, Ding)

Hollanda: Savelkoel, Timmerman, Plak, Jasper, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Reesink, Knollema, Van Aalen, Dambrink)

Setler: 16-25, 25-22, 25-23, 25-23

Süre: 122 dakika (24, 34, 33, 31)

 

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