Çin futboluna 'karantina' darbesi!

Çin'in Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Shanghai Port FC futbol takımı, bulundukları şehirdeki Kovid-19 salgınında uygulanan karantina sebebiyle turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.



Asya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, takımın seyahat kısıtlaması nedeniyle Tayland'da yapılacak J Grubu müsabakalarına katılamayacağı, bu yüzden turnuvada yer almayacağı belirtildi.



Shanghai Port, grupta Japonya'nın Vissel Kobe, Hong Kong'un Kitchee ve Tayland'ın Chiangrai United takımlarına karşı mücadele edecekti.



Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2017'de yarı finalde mücadele eden Shanghai Port, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle turnuvadan çekilmek zorunda kalan ikinci Çin takımı oldu. Çangçun Yatai takımı, kentteki karantina nedeniyle geçen ay turnuvadan çekildiğini açıklamıştı.



Çin'i şampiyonada temsil edecek Şandong Taishan ve Guancou FC takımları da yerel ligin bu ayın sonunda başlayacak olması dolayısıyla yıldız oyuncularının yer almadığı daha zayıf takımlarla turnuvaya katılıyor.



Karantina belirsiz süreyle uzatılmıştı



Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle belirsiz süreyle uzatılmıştı.



Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.



Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.



Pekin yönetiminin, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo karşısında stratejide değişikliğe gidip gitmeyeceği, dünya ülkeleri koruma tedbirlerini kaldırıp normalleşmeye giderken salgınla mücadelede nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.





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