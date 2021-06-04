Çin'den resmi teklif geldi, Gaziantep vermedi

Gaziantep FK'nın yetenekli oyuncusu Jefferson'a Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda'nın yaptığı teklife Gaziantep Güneş'in spor servisi ulaştı.Kırmızı siyahlı takımda ortaya koyduğu performans ile Uzak doğu ülkelerininde dikkatini çeken Jefferson için Tianjin Teda takımı Gaziantep FK'ya 500 bin dolarlık teklif yaptı.Teda'nın İki taksitte ödemeyi taahhüt ettiği teklif için Gaziantep FK Jefferson'un satılmasına onay vermedi.HABER: ALİ BUDAK