Çimsa ÇBK Mersin Fransa'da mağlup

FIBA Kadınlar Euroleague D Grubu 5. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Fransa'nın Basket Landes takımına deplasmanda 66-55 yenildi.
Espace Francois Mitterrand'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10-8 önde tamamlayan ev sahibi ekip karşısında Çimsa ÇBK Mersin soyunma odasına 27-23 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreği 48-38 galip bitiren Fransız ekibi mücadeleden 66-55 galip ayrıldı.
