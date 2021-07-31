Cimnastikte zafer Sunisa Lee'nin

Tokyo Olimpiyatlarında cimnastikte kadınlar genel tasnifte ABD'den Sunisa Lee altın madalya kazandı

Cimnastikte zafer Sunisa Lee'nin
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde cimnastikte kadınlar genel tasnif kategorisinde ABD'li Sunisa Lee altın madalyaya uzandı.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilen bireysel genel tasnif final müsabakalarında 24 cimnastikçi, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer disiplinlerinde mücadele etti.

Sergilenen performanslar sonucunda toplamda 57.433 puan elde eden Sunisa Lee, kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Brezilya'dan Rebeca Andrade 57.298 puanla gümüş, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Angelina Melnikova ise 57.199 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat Oyunları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunları nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles da tribünden arkadaşlarına destek verdi.

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