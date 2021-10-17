Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 18 Ekim Pazartesi Japonya'da başlayacak.



Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 erkek, 2 kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.



Şampiyonada 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.



Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan madalya mücadelesi verecek.





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