Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 18 Ekim Pazartesi Japonya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cimnastikte Dünya Şampiyonası heyecanı Japonya'da yaşanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 16:49
50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, 18 Ekim Pazartesi Japonya'da başlayacak.

Kitakyushu kentinde 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi 6 erkek, 2 kadın olmak üzere 8 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada 18-20 Ekim'de elemeler, 21-22 Ekim'de genel tasnif finalleri, 23-24 Ekim'de ise alet finalleri yapılacak.

Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil, Mustafa Arca, Sercan Demir ve Kerem Şener; kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Bilge Tarhan madalya mücadelesi verecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.