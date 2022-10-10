Cimnastik Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

95 sporcunun katılım gösterdiği Türkiye Trampolin Cimnastik Şampiyonası, sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cimnastik Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
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10 Ekim 2022 18:55
Türkiye Cimnastik Federasyonunca Bolu'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki salonda gerçekleştirilen şampiyonaya, 9 ilden 95 sporcu katıldı.

Yarışlar sonunda 10-12 yaş grubunda kadınlarda Emine Güneş Can birinci, Işıl Işıklı ikinci, Ceylin Sakar üçüncü, erkeklerde Sinan Cankurt birinci, Mehmet Tükel ikinci, Mert Çakır üçüncü oldu.

13-14 yaş grubunda kadınlarda ilk 3 sıra Bade Şahin, Ada Kanat, Berra Döğer, erkeklerde Meriç Mamur, Yiğit Boy ve Emir Öztürk'ten oluştu.

Müsabakalarda 15-16 yaş grubunda kadınlarda Esin Ergün birincilik, Ceylin Baysal ikincilik, Azra Özdemir üçüncülük, erkeklerde Fahreddin Duman birincilik, Çınar Sargın ikincilik, Muhammed Budak üçüncülük elde etti.

17+ yaş grubunda ise ilk üç sırayı kadınlarda Elçin Karakaş, Sude Aydın ve Sıla Karakuş, erkeklerde de Gürkan Mutlu, Ertuğ Altındağ ve Berkay Şahin aldı.

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