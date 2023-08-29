Cimnastik Milli Takımına Adana'da çiftetelli ile karşılama

Mersin'de yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na katılacak Cimnastik Milli Takımı, Adana'da çiftetelli ile karşılandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Cimnastik Milli Takımına Adana'da çiftetelli ile karşılama
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29 Ağustos 2023 13:58
Artistik Cimnastik Dünya Kupası müsabakalarına katılacak Cimnastik Milli Takımı, Adana'ya geldi.

Sporculara Seyhan Belediyesi tarafından, Şakirpaşa Havalimanı'nda 'Adana Çiftetellisi' ile karşılama yapıldı. 

Seyhan Belediyesi Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Cimnastik Adana İl Temsilcisi Gökhan Üney, "Cimnastik sporu son zamanlarda çok aşama kaydeden bir branş oldu. Uluslararası şampiyonalarda elde edilen başarılar bizleri son derece gururlandırmakta. Mersin'de yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımımızı havalimanında Seyhan Belediyesi halk oyunları ekibinin muhteşem gösterisi eşliğinde Adana çiftetellisiyle karşıladık" dedi. 
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