Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Göktekin, COMEGYM Asbaşkanlığına seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Konfederasyonu (COMEGYM) Asbaşkanlığına seçildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, COMEGYM Genel Kurulu, 16 ülkenin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.
İsmail Göktekin'in asbaşkan olarak seçildiği genel kurulda, Cezayir'den Sofiane Zahi başkanlığa getirildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, COMEGYM Genel Kurulu, 16 ülkenin katılımıyla İstanbul'da yapıldı.
İsmail Göktekin'in asbaşkan olarak seçildiği genel kurulda, Cezayir'den Sofiane Zahi başkanlığa getirildi.
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