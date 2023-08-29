Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de düzenleniyor

Mersin'de, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cimnastik Dünya Kupası Mersin'de düzenleniyor
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29 Ağustos 2023 18:26
Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 1-3 Eylül'de yapılacak.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil edecek.

Bireysel alet elemelerinin 1-2 Eylül'de yapılacağı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 3 Eylül'deki final müsabakalarıyla sona erecek.

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