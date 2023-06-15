Çimen: 'Para masa tenisi bizim yük akımız'

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinden alınarak Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'na (TMTF) katılan para masa tenisi hakkında konuşan TMTF Başkanı Oktay Çimen, "Olimpiyatlarda da Avrupa'da da başarılı olacağız. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Para masa tenisi olimpiyatlarda bizim yüz akımız, sürekli madalya alan bir branş" dedi.



TMTF Başkanı Oktay Çimen, para masa tenisi branşının Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan alınarak TMTTF'ye verilmesine ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUKLAR DA MUTLU BİZ DE MUTLUYUZ"



Para masa tenisi branşının TMTF'ye bağlanmasıyla ilgili uzun bir süreçten geçtiklerini belirten Çimen, "Tüm dünyadaki para masa tenisi branşı ülkelerin federasyonlarına bağlı. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu olsun, Avrupa Masa Tenisi Federasyonu olsun 'biz bir aileyiz' diyor, 'masa tenisi oynayan herkes bizim bünyemizde olmalı' diyor. Uzun yıllardır para masa tenisi, Masa Tenisi Federasyonu'na bağlanmadı ama son dönemde federasyon bünyesine katıldı. Bundan sonra bizimle beraber hareket edecekler. Zaten yetiştirilen antrenörler bizim antrenörler, bizim masalarda antrenman yapılıyor, bizim toplarla oynanıyor. İnanılmaz bir hizmetimiz var para masa tenisine. Uzun süre bünyemize alamamıştık ama şimdi alındı. Çocuklar da mutlu biz de mutluyuz. Biz bir aileyiz. Çok başarılı bir branş. Dünya şampiyonumuz, olimpiyat ve Avrupa şampiyonumuz var. Doğru olan oldu. Dünyadaki olan şey oldu. Bir Rusya, bir de Türkiye vardı bağlanmamış ama Türkiye uluslararası federasyonlara entegre oldu. Yurt dışına giderken zaten bizden izin alıp gidiyorlardı, her şeye biz imza atıyorduk. İmza atmak da büyük bir sorumluluk. Kimin gittiğini bilemiyorsunuz, çünkü camiaya uzaksınız. Ama şimdi hem biz rahatız, hem de onlar rahat. Dertlerini ve problemlerini bize çok kolay anlatabiliyorlar. Olimpiyatlarda da Avrupa'da da başarılı olacağız. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Para masa tenisi olimpiyatlarda bizim yüz akımız, sürekli madalya alan bir branş" diye konuştu.



"BURASI ZATEN BAŞARILI BİR BRANŞ"



Branşın Masa Tenisi Federasyonu'na geçiş sürecindeki sıkıntılara değinen Çimen, geçişlerde bazı turnuvalar kaybedildiğini ve bütçe konusundaki sorunları çözmek için uğraşıldığını ifade ederek, "Bu çocukları yalnız bırakmamak lazım. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları kolay elde edilmiyor. Şu anda Slovenya'ya gönderdik, Polonya'ya gönderdik. Kampa göndereceğiz, malzeme desteklerini sağlamaya çalışıyoruz. Gözümüz hep burada. Burası zaten başarılı bir branş ve bunu yarı yolda bırakmamak, destekleri esirgememek lazım. Ekonomik sıkıntılarımız var, gidemedikleri organizasyonlar var. Belli klaslarda katılamıyoruz çünkü orada şansımız yok. Şimdi Antalya'da uluslararası bir para masa tenisi açık turnuvası yapmayı düşünüyoruz. Orada da gidemeyenleri kalifiye dahil etmeye çalışacağız. Bize biraz müsaade etsinler, her şey güzel olacak diyelim" şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ