Çim Hokeyi'nde Nizip'ten Kilppari'ye fark!

Çim hokeyi sahasında düzenlenen Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası C3 üçüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Nizip Zeugma Spor Kulübü ile Finlandiya ekibi HC Kilppari karşılaştı.



Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Nizip Zeugma Spor Kulübü, sahadan 9-0 galip ayrıldı.



Günün ilk maçında ise Macaristan'ın Epitok HC takımı ile Norveç temsilcisi Mortensrud Aker karşılaştı.



Müsabaka, 3-3 sonuçlandı.



Karşılaşmaları Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu da takip etti.



Organizasyon, yarın sona erecek.





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