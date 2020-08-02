Çılgın sayısal loto nasıl? Çılgın sayısal loto yeni 2020

Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunlarında yeni dönem başladı ve Süper Loto'nun ilk çekilişi bugün yapılacak. Süper Loto çekilişi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor ve özellikle oyunu oynayanlar 25 milyonluk ödülü kazanabilmek içim meraklı bekleyiş içerisine girdi. Bundan böyle internet üzerinden oynanabilecek olan Süper Loto, Milli piyango gibi oyunlar sayesinde hızlıca ikramiye kazanma şansı olabilecek. Süper Loto ne zaman çekiliyor? Süper Loto çekilişi konularında detayları öğrenmek için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

02 Ağustos 2020 07:41
Çılgın sayısal loto nasıl? Çılgın sayısal loto yeni 2020
Milli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte 'Kazı Kazan' oyunları da Türkiye'de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Ve yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün saat 20:00'da gerçekleştirecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Şans oyunlarında yeni dönem başladı ve bununla ilgili Milli piyango, süper loto ve kazı kazan ile ilgili yenilikler bulunuyor. Bundan böyle şans oyunularını internetten istediğiniz an oynayarak, bakiyenize para göndererek veya kazancınızı hesabınıza aktararak oynaybileceksiniz. Şans oyunları ile ilgili merak edilenler, ilk çekişilii günü bugün olması sebebiyle dikkat edebilirsiniz.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango'nun yeni internet sitesinde canlı yayında çekilerek yayınlanacak.

LOTO HAFTANIN 3 GÜNÜ ÇEKİLECEK

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye'nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

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İNTERNET ÜZERİNDEN KAZI KAZAN OYNANACAK

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşacak. Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.



Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye'de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.

YOUTUBE VE İNTERNET SİTESİNDEN CANLI YAYINDA ÇEKİLİŞ

Milli Piyango'nun getirdiği bir diğer yenilik ise son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV'de yayınlanacak.

7/24 PARA GÖNDERME VE ÇEKME OLANAĞI!

Oyuncular artık Milli Piyango online hesaplarına kolayca para yatırarak diledikleri bileti satın alabilecekken birçok bankanın internet, mobil, ATM ve çağrı merkezi kanallarından herhangi birini kullanarak EFT ya da Havale yöntemleriyle hesaplarına kolayca para yatırabilme olanağına sahip olacak. Ayrıca biletlerinden kazandıkları tutarlardan çekmek istedikleri tutarları anlaşmalı bankalardaki hesaplarına gerçek zamanlı geçirebilecekler.

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