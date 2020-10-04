Çılgın Pazar: Neler oldu, neler!

Liverpool, Aston Villa'dan 7 gol yedi. Tottenham, Manchester United'a deplasmanda 6 gol attı. Bayern Münih - Hertha Berlin maçının son anları nefes kesti.

Haber; Sporx.com
Çılgın Pazar: Neler oldu, neler!
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04 Ekim 2020 23:09
4 Ekim 2020 Pazar günü, Avrupa'da unutulmayacak bir gün olarak tarihe geçti. İngiltere Premier Lig'de Aston Villa - Liverpool ve Manchester United - Tottenham maçları, tarihi skorlara sahne oldu.

Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 mağlup olurken, Manchester United ise evinde Tottenham'a 6-1 kaybetti.

NELER OLUYOR LIVERPOOL?

Oynadıkları oyunla taraflı tarafsız herkesin övgüsünü alan ve geçen sezon Premier Lig'deki 30 yıllık özlemini noktalayan Liverpool, Aston Villa deplasmanında hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı: 7-2. Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı için oynamadığı Kırmızılar, Nisan 1963'ten bu yana ilk kez bir maçta kalesinde 7 gol gördü. Öte yandan Aston Villa'nın genç yıldızı Jack Grealish, karşılaşmada 2 gol ve 3 asistle yıldızlaştı.



MOURINHO ESKİ TAKIMINI BOZGUNA UĞRATTI

İngiltere'de haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan Manchester United - Tottenham maçında skor tek taraflıydı. Manchester United'ın 1-0 öne geçtiği maçı Tottenham 6-1 kazandı ve Jose Mourinho, eski takımına bir anlamda nazire yapmış oldu.



BUNDESLIGA'DA DA HARİKA MAÇ

Almanya Bundesliga'da da Bayern Münih'in evinde Hertha Berlin'i konuk ettiği mücadele nefesleri kesti. Bayern Münih 2-0 öne geçti, Hertha Berlin 71'de 2-2'yi yakaladı. 85'te Lewandowski 3-2 yaptı, 88'de Nganham 3-3'lük skoru getirdi, 90+3'te tekrar Lewandowski takımına 4-3'ü ve galibiyeti getiren isim oldu.

Robert Lewandowski, maçta 4 gol birden atarak maçın da yıldızı olmayı başardı.





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