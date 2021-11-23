Çılgın milyarder Gilang Widya Pramana derbiyi izledi

Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izledi.

, Fotoğraf; Instagram
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Çılgın milyarder Gilang Widya Pramana derbiyi izledi
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23 Kasım 2021 13:17
Pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini sürpriz bir isim de tribünden izledi.

Endonezya'nın en zengin iş adamlarından olan Gilang Widya Pramana dev derbiyi tribünden takip etti.

Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ve buradan fotoğraf paylaşan Gilang Widya Pramana, "Farklı bir atmosfer. Maç boyunca ayakta durmak zorunda kaldık. Ev sahibi son dakikada kaybetti. Maç gergindi. Atmosfer harikaydı. Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir." ifadelerini kullandı. 


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