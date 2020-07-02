Çılgın FM oyuncusu, şampiyon olup meşale yaktı
Football Manager oyuncusu Jamie Towers, İskoçya Ligi'nde yaşadığı şampiyonluk sonrası ilginç bir kutlama yaptı.
İskoçya'daki bir Football Manager oyuncusu, oyunda İskoçya Premiership Kupası'nı kazandıktan sonra zaferini camda meşale yakarak kutladı.
İskoçya Ligi'nde Hamilton Academical takımıyla Celtic'i 1 puan geride bırakarak şampiyonluğunu ilan eden Jamie Towers, SPORTSbible'a yaptığı açıklamada "Gerçek bir şampiyonluk yarışıydı. Sezonun son haftasıydı ve Celtic, Rangers'a kaybetti. Aberdeen'i yenmek zorundaydım ve sonunda 2-1 kazandık. Çılgıncaydı." dedi.
Meşaleyle yaptığı kutlama hakkında da konuşan Towers, "Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi." ifadelerini kullandı.
Jamie Towers'ın bu kutlaması, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.
*Ceza alan Jamie, maçı tribünden izliyor :)
İskoçya Ligi'nde Hamilton Academical takımıyla Celtic'i 1 puan geride bırakarak şampiyonluğunu ilan eden Jamie Towers, SPORTSbible'a yaptığı açıklamada "Gerçek bir şampiyonluk yarışıydı. Sezonun son haftasıydı ve Celtic, Rangers'a kaybetti. Aberdeen'i yenmek zorundaydım ve sonunda 2-1 kazandık. Çılgıncaydı." dedi.
Meşaleyle yaptığı kutlama hakkında da konuşan Towers, "Sadece gülmek için yaptım. Ben bunu yaparken yan komşularım da eğlendi." ifadelerini kullandı.
Jamie Towers'ın bu kutlaması, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.
*Ceza alan Jamie, maçı tribünden izliyor :)
Day 14 without football:
Just won the league on football manager pic.twitter.com/VWnL4zN5Um
— Jamie Towers (@JamieTowers8) March 26, 2020
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