Çilekler'de rol değişikliği
Yükselme Ligi'nde transferler devam ediyor. Orta koridora Backlund'u getiren Çilekler bu seferde bir transfer olmasa da kadrosunda rol değişikliğine gitti.
Çilekler'de rol değişimi destek rolü için geldi. Koçlarını destek rolüne getiren ekip Şampiyonluk Ligi'nden bir destek oyuncusuyla iletişim halinde. Çilekler yeni destek oyuncusu getirene kadar destek rolünde Koçlarına forma giydirmeye karar verdi. Bu süre boyunca boşalan Koçluk görevini ise takım Analisti yerine getirecek.
Bunun geçici bir değişiklik olduğunu belirtmekte fayda var. Bakalım bu değişiklik Çilekler'i nasıl etkileyecek.
Sena Aleyna Demiral - @Luvorianna
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