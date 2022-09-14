Çilekler yedek Gomis yine 11'de

Galatasaray'ın ligde attığı 6 golün 4'ünde imzası bulunan Bafetimbi Gomis, bu formunu iyi bir yaz kampı geçirmesine borçlu.
Suudi Arabistan'dan hazır gelmeyen Gomis, sezon hazırlıklarında ekstra çalışarak performansını artırdı.
İcardi'yi Konya maçı kadrosuna almaya karar veren Okan Buruk, formda golcüsü Gomis'i ilk 11'den kesmeyecek.
İcardi'nin Seferovic ile birlikte yedek kulübesinde oturması kesinleşti.
Suudi Arabistan'dan hazır gelmeyen Gomis, sezon hazırlıklarında ekstra çalışarak performansını artırdı.
İcardi'yi Konya maçı kadrosuna almaya karar veren Okan Buruk, formda golcüsü Gomis'i ilk 11'den kesmeyecek.
İcardi'nin Seferovic ile birlikte yedek kulübesinde oturması kesinleşti.