Çileğin içinden çıkan böcek videosu, Çilek tuzlu suda yıkama deneyi

Çileğin içinden böcek çıktığı video sosyal medyada Tiktok ve twitter üzerinde oldukça çok arandı. Çilek videosunda tuzlu suda çilek içinden böceklerin çıktığı iddia edildi. Çileği tuzlu suya atınca ne oluyormuş aramasının ardından yapılan aramalar üzerinden gündem oluştu. Çilek tuzlu suda videosunun viral olmasının ardından insanlar kendi deneylerini yapmaya başladı. TikTok'un ardından Twitter ve Instagram'a da yayılan "çilek deneyi" videoları, izleyenleri endişelendirdi. Söz konusu görüntüler, TikTok'ta yayınlanmasının hemen ardından Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda gündem oldu. Twitter kullanıcıları "çilek" etiketi altında 40 binin üzerinde paylaşım yaptı.İçinde bol miktarda demir ve fosfor bulunan çilek; C, B ve K vitamini açısından da zengindir. Çileğin kansere yakalanma ve kanserden ölme riskini azalttığı, son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu kabul görmektedir.Çileği her mevsim yemek isteyenler, yazdan aldıkları çilekleri dondurucuda saklayıp, kış tatlılarını da çileksiz bırakmıyorlar. Fakat dondurucuya konacak çileklerin temizliğine özen göstermelisiniz.Adım adım çilek temizleme yöntemi:* Çileğin sapları teker teker ayırın.* Saplarından ayrılmış çilekleri su dolu bir kabın içerisine doldurun.* Çilekler burada 5-10 dakika beklesin. Bu sayede kum ve toprak gibi kalıntıları suyun dibine çökecektir. Suyu hiç bulandırmadan lavaboya dökün.* Kabın içerisine yeniden su doldurun. Çilekleri biraz yıkadıktan sonra içerisine bir miktar limon sıkın veya sirke dökün. Bu sayede dezenfekte etmiş olursunuz.Halk arasında doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı, üzerlerindeki kalıntıları arındırmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suda bekletilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, minimum 8 dakika karbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi.Sebze ve meyvelerin bol miktarda lif, vitamin ve mineral deposu olduğunu vurgulayan Uzman, gün içerisinde 3-5 porsiyon sebze meyve tüketiminin de yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli olduğunu söyledi.Tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çeken Bönce, pestisitlerin besinler yolu ile insan vücuduna alınmasının solunum, dolaşım, sindirim, kardiyovasküler sistemler ile karaciğer ve böbrek üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.Beslenme ve Diyet Uzmanı, tarım ilaçlarının zararlı etkilerinden korunmak için kullanılabilecek diğer bir etkin yöntemin de insan sağlığını tehdit etmeyen organik, çilek tuzlu su iyi üretim yapılan güvenilir yerlerden alınarak tüketilmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:"Günümüz koşullarında organik meyve-sebze bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Gıdalardaki pestisit kalıntılarını arındırmak için genelde evlerde ilk yapılan şey, bu gıdaları sirkeli suya koymaktır. Oysa ki, sirkeli su pestisit kalıntılarını azaltmada değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılmış çalışmalar sirkeli suyun pestisit kalıntılarının etkinliğini daha da artırdığı yönünde. Yıkama suyuna sirke çilek tuzlu su ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Bu durum da pestisitlerin zararlı etkilerini uzun süreler boyunca sürdürmelerine neden oluyor.Çilek tuzlu su ılık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir."