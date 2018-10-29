Cihat Arslan: 'Yürekten oynadık, duygu kattık'

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Göztepe'yi sahasında 1-0 mağlup eden Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Sadece profesyonellik yoktu. Yürekten oynadık ve duyguyu kattık. Galibiyette bu büyük etkendi." dedi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, önemli bir maça çıktıklarını, maçın başında golü bulsalar da 90 dakika boyunca kırılma anları yaşadıklarını söyledi.Arslan, Akhisarspor'un profesyonel bir oyuncu gurubundan oluştuğuna dikkati çekerek, "Sadece profesyonellik yoktu. Yürekten oynadık ve duyguyu kattık. Galibiyette bu büyük etkendi. İkinci ve üçüncü golü yapabileceğimiz pozisyonları bulduk. Maçın sonlarında yakaladığımız pozisyonlar gol olsa, belki daha rahat nefes alacaktık ama atamayınca son dakikalar daha stresli geçti." diye konuştu.Oyuncularının fedakarca mücadele sergilediğini vurgulayan Arslan, "Takımımızda kaliteli ayaklar var. Bu kaliteye tecrübe ve duyguyu katmamız gerekiyordu. Bugün biraz o kazanılmış oldu. Sevilla siklet olarak bizden farklı bir takım. Oradaki mağlubiyetten sonra 17 saat yol geliyoruz. Sakatlanan oyuncularımız var. Tecrübeli bir takım olduğumuz için de toparlanma seviyelerimiz biraz daha güç. Hepsinin ötesinde, bu mazeretleri kapatabilecek bir inanç vardı bugün." ifadelerini kullandı.Arslan, takımının kazanma isteğinin çok yüksek olduğunu, özledikleri bir galibiyet aldıklarını sözlerine ekledi.