Cihat Arslan: 'Yenmemesi gereken goller yedik'

Spor Toto 1. Lig'de Sakaryaspor'a 3-1 mağlup oldn Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Cihat Arslan Sakaryaspor'un büyük camia olduğunu ve taraftarların baskısı altında da kaldıklarını dile getirdi.



Taraftarının Sakaryaspor'a itici güç verdiğine dikkati çeken Arslan, "Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz. Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlara doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik." şeklinde konuştu.



Arslan, hücum hatlarında çok fazla alternatiflerinin bulunmadığını ve stoper oyuncusunu ileride oynatmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Sonra kaptan da atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım." ifadelerini kullandı.





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