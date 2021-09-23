Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.



Oyunu değerlendiren Arslan, "İlk yarı içeri girdiğimizde, üretkenliği arttırma uyarılarımız oldu. 2. yarı domine ettik, taçtan yediğimiz enteresan bir gol var, büyük pozisyon hatası. Oyuncu grubum çevirmek için çok mücadele etti. 5-6 tane net pozisyon var. Topun canı yok ama bazen istediği yere giriyor, bazen girmiyor. Bu pozisyonların karşılığı boş dönmek değildi. Hangi takıma karşı olursa olsun 5-6 yüzde 100'lük pozisyona girmek değerli, değerlendirememek üzdü. Alanyaspor'u tebrik ediyorum" dedi.



