Cihat Arslan: 'Sevilla öncesi tek stoper kaldı!'

MEHMET ÖZDİLEK: "KAZANABİLİRDİK"

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalıp düşme hattından çıkamayan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, golcülerinin formda olmadığını söyledi. "diyen Cihat Arslan, "Maç başında da tempolu başlayıp pozisyona girmeye çalıştık bunda başarılı da olduk. Arka arkaya önce Seleznyov sonra Onur'la 2-3 tane çok net pozisyona girdik. Beklemediğimiz anda gelen bir golle mağlup duruma düştük. Ondan sonra psikolojik olarak kolay değildi ama penaltı ve 1-1'den sonra yine kazanma arzusundaydık.diye konuştu.Puan olarak mutlu olmadığını ama takımın kat ettiği mesafe, inancı, ürettiği pozisyonlardan mutluluk duyduğunu belirten Arslan, "Yaptığımız hatalar var, sezon başından bu yana yapılması gerekenler var. Bence bir teknik direktörün yapabileceği en iyi iş sezon başı planlama. Mustafa'nın da sakatlanmasıyla elimizde sadece 1 tane stoper var.Maçta Mustafa sakatlanınca Sissoko'yu stoper yaptık. Bunların hepsini ya altyapıdan ya kendi içimizden arkadaşlarımızla aşacağız. Sakatların dönmesi bizi rahatlatır. Daha ben bir hoca olarak Serginho'yla tanışmadım. Daha görmedim bile. İnancımız var olmaya devam edecek. Takımda inanç var, mücadele var ama alternatif yok" dedi. Arslan, Seleznyov'un son anlarda taraftarla girdiği diyaloğu doğru bulmadığını, eleştiriye açık olmaları gerektiğini belirtti.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Akhisarspor maçı sonrası kazanabilecekleri 90 dakikadan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi. Özdilek, "İki takımı da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Deplasmana kazanmak için geldik. Akhisar'ın ligde içinde olduğu durum ve yoğun maç programından dolayı fiziksel anlamda eksiklikler yaşayacağına inanıyorduk. Dengeli bir oyunda estetik açısından güzel bir gol bulduk. Golden sonra 10 dakika oyunun kontrolü elimizden çıktı. Penaltıdan bir gol yedik. 4 haftadır kulüpteyim yediğimiz 2 gol de penaltıdan oldu. Devre arasında oyuncularıma rakibin 60'ıncı dakikadan sonra oyundan düşeceğini söyledim. Son anlarda ikinci golü bulduk ama ben de izlediğimde açı nedeniyle ofsayt olup olmadığını çözemedim. Hakemin verdiği karara saygı duyacağız. Doğru bir yoldayız ama kazanma alışkanlığını geliştirmeliyiz. Rakip karşısında alınan 1 puandan memnunum ama kazanabilirdik. Şimdi iç sahada oynayacağımız 2 maçı kazanmak zorundayız" dedi.