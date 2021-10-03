Cihat Arslan: "Nalet olsun içimdeki insan sevgisine!"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cihat Arslan: 'Nalet olsun içimdeki insan sevgisine!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 19:35
Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cihat Arslan "Bazen söylemek çok mümkün oluyor ama Orhan Veli Kanık'ın dediği gibi bazen söyleyemiyorum. Analiz yapıyoruz, çalışıyoruz, biliyoruz ve mevzu buraya gelecek! İlk 15 dakika kesinlikle kendi sahamızda yaslanmamız lazım. Yenen gole kadar oyundan memnun değilim. Bile bile lades, ona üzülüyorum. Fenerbahçe'ye çalıştık ama karşılığını alamadık, bizi üzen bu. Muro diyor ya; 'Nalet olsun içimdeki insan sevgisine.' Bazen ben de kendime kızıyorum. 42'de oyuncu değiştirecektim 'Devre bitsin' dedim. '15 saniye kaldı, giyinene kadar devre olur' dediler. Ama giyinene kadar devre olmadı! 2-0 oldu!" ifadelerini kullandı.

Cihat Arslan ayrıca "Reaksiyon göstermek lazım. Biz de çırpınıyoruz, bazı oyuncumdan daha çok koştuğuma inanıyorum. Daha açık bu kadar konuşabilirim. Müslüm Gürses gibi isyancı değiliz ama kabul etmemek lazım. Kabul ederseniz, o zaman kaybedersiniz." dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.