Cihat Arslan: 'Ligin ciddi takımı olacağız'

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.



Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kampa gitmeyen bir takımla sezona hazırlandıklarını ifade etti.



Tüm olumsuzluklara rağmen ortaya takım çıkarmanın zor olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:



"Bazen iddialı gibi geliyor ama bu takım ilk 7'ye girerse şaşırmam. Bu enteresan geliyor insanlara. Halen lisansı çıkmayan oyuncularımız var. Bu mücadelenin üzerine bir şeyler inşa ederiz Allah'ın izniyle. Bu takım 3-4 maç arka arkaya kazandığında kimse şaşırmasın, öyle inancım var bu takıma. Çünkü iyi, mücadele etmeye çalışan çocuklar var. Bugün ayakta kalmak kolay değildi. 1-0'dan 2-0'a düşebilirdik sonrasında 1-1'den 2-1'i yakalayıp daha iyi bir skor elde edebilirdik. Mücadele bizi sevindirdi. Giren oyuncuların temposu yüzde 100 değildi. Eksikleri giderirsek ligin ciddi bir takımı olacağız, buna inanıyorum."





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