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Cihat Arslan: "Kural hatası yaptık, utanç duyuyorum"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Beşiktaş maçında kural hatası yapmalarıyla ilgili konuştu. İşte Cihat Arslan'ın açıklamaları...

Kaynak: Sporx.com
Cihat Arslan: 'Kural hatası yaptık, utanç duyuyorum'
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18 Ocak 2019 23:17
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Beşiktaş maçında kadroya 13 yabancı yazarak kural hatası yapmalarıyla ilgili konuştu.

Cihat Arslan konuyla ilgili olarak "13 yabancı teknik ve idari hata. Bu maçın, her şeyin önüne geçer. Bunun için üzgünüz. Kayserispor maçına gittik, geldik, son dakikada transferler, karmaşa yaşanırken, ciddi bir hata yaşandı. Bunun bir sorumlusu olur. Ben de dahil biri bunun hesabını öder." dedi.

Yönetimle konuyu konuşacaklarını söyleyen Cihat Arslan "İnsan hata yapar ama bu ciddi bir şey. Bunu başkan ve yönetimle değerlendireceğiz. Maçla ilgili artık ne söylesek boş. Teknik direktör benim ve sorumluluğu ben üstlenmek zorundayım." diye konuştu.

Ayrıca Cİhat Arslan "Bu kural hatası yakışmadı, maça gölge düşürdü. Bazen kaybederken, kazanırsınız. Bugün bunu başardık ama bu hatayı üstlenmek zorundayım. Bugün çok gülemedim, utanç yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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