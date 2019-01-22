Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kalan ve ilk karşılaşmadaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla çeyrek finale yükselen Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan, tur atladıkları için mutlu olduğunu söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olduklarına dikkati çekerek, bu unvanlarından ötürü turnuvaya büyük önem verdiklerini ve her maça ayrı bir sorumlulukla çıktıklarını belirtti.Geçen senenin kupa şampiyonu olarak bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini anımsatan Arslan, "Bu kupa bizi Avrupa'ya taşıdı. Tarihimizde bir ilkti. Ben kupayı bu yüzden çok önemsiyorum ve bu turnuvaya değer katmak istiyoruz." diye konuştu.Arslan, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajını korumak için sahaya çıktıklarını anlatarak, "Bu yüzden biraz ekonomik oynamayı düşündük. Sakatlarımız ve eksiklerimiz var. Dar bir kadro ile maç oynamak zorunda kaldık. Üst tura çıktığımız için mutluyuz. Bu saatten sonra iyileşen ve yeni gelen oyuncularla lige devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.