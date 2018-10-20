Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 5-0 yenilen Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ağır bir skorla mağlup olduklarını belirtti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihat Arslan, müsabaka öncesi yaptıkları planı uygulayamadıklarını aktararak,diye konuştu.Yedikleri gollere reaksiyon veremedikleri için üzgün olduğunu vurgulayan Arslan,ifadelerini kullandı.Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ancak Spor Toto Süper Lig'in kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.