Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 5-0 yenilen Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ağır bir skorla mağlup olduklarını belirtti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihat Arslan, müsabaka öncesi yaptıkları planı uygulayamadıklarını aktararak, "Ağır bir skor oldu. İlk yarı için olumlu şeyler söyleyebiliriz. Öne de geçebilirdik ama golü yedikten sonraki reaksiyon olmadı. Suni teneffüse cevap vermeyen bir hasta düşünün. Biz de aynı şekildeydik. İlk golden sonra maçın defterini kapattık." diye konuştu.
Yedikleri gollere reaksiyon veremedikleri için üzgün olduğunu vurgulayan Arslan, "Maçta 3 golün asistini biz yaptık. Bu, talihsiz ve acı. Bu durumu acı çeke çeke düzeltmek zorundayız. Başka şansımız yok. Kasımpaşa'yı ve Mustafa Denizli'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ancak Spor Toto Süper Lig'in kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cihat Arslan, müsabaka öncesi yaptıkları planı uygulayamadıklarını aktararak, "Ağır bir skor oldu. İlk yarı için olumlu şeyler söyleyebiliriz. Öne de geçebilirdik ama golü yedikten sonraki reaksiyon olmadı. Suni teneffüse cevap vermeyen bir hasta düşünün. Biz de aynı şekildeydik. İlk golden sonra maçın defterini kapattık." diye konuştu.
Yedikleri gollere reaksiyon veremedikleri için üzgün olduğunu vurgulayan Arslan, "Maçta 3 golün asistini biz yaptık. Bu, talihsiz ve acı. Bu durumu acı çeke çeke düzeltmek zorundayız. Başka şansımız yok. Kasımpaşa'yı ve Mustafa Denizli'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cihat Arslan, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ancak Spor Toto Süper Lig'in kendileri için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın