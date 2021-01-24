Cihat Arslan: "Giresunspor'u tebrik ediyorum"

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Giresunspor'a 1-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, Giresunspor'a yeni stadının hayırlı olmasını ve kendilerine de böylesi güzel bir statta oynamanın nasip olmasını diledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cihat Arslan: 'Giresunspor'u tebrik ediyorum'
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24 Ocak 2021 21:09
TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Giresunspor'a 1-0 yenilen Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta mevkisel sorunlar yaşadıklarına işaret eden Arslan, şunları dile getirdi:

"Kulübe zenginliğimiz olmayınca ilerleyen dakikalar bizim için sorun oldu. Giresunspor son dakikalarda golü buldu ve o gol, maçın bitişiydi. Hem Giresunsporlu oyuncuları tebrik ediyorum hem de kendi oyuncularımı bu dirençlerinden dolayı, çabalarından dolayı kutluyorum."



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