Cihat Arslan: 'Ali Palabıyık'ın yönetimi tartışılmaz, teşekkürler'

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Sivasspor'a 2-1 yenildikleri mücadelenin ardından maç başını çok iyi planladıklarını aktararak, "Maç başını daha iyi planlamıştık. İkinci bölgede geçiş oyununda basabilen bir Sivasspor vardı. Buna çalıştık ama ilk gol o şekilde geldi. Biraz bile bile lades oldu." ifadelerini kullandı.Golden sonra oyuna dönmelerinin 22. dakikayı bulduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:"Oyunda dengeyi sağladık, sonra oyun bize döndü ama ikinci gol bizi demoralize etti. Mücadele anlamında tekrar ayağa kalkmayı başardık, tekrar oyuna ortak olduk. Oyunun hakimiyetini ele geçirmeye çalıştık, 2-1 oldu. 2-1'den sonra bütün riskleri elimizdeki imkanlar ölçüsünde kullandık. Stoperden santrfor oluşturmaya çalıştık. Pozisyon da bulduk ama 2-2'ye getiremedik onun için de üzüldük. Futbolun içinde olan şeyler. Oyuncularımızın pes etmemesini, iradesini beğendim."Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da tebrik eden Arslan, "Çok doğru bir yönetim vardı. Maçın ve pozisyonların hakimiydi. Yeri geldi dördüncü hakemden, yeri geldi VAR'dan yardım aldı. Tartışılan pozisyonlar mutlaka olur ama bizim vicdanımızda Ali hocanın yönetimi tartışılmaz, kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.