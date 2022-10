Cihan Doğu, gözünü zirveye dikti

Tekirdağ'da öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaythai branşında iki Türkiye şampiyonluğu elde eden ve ardından gençler dünya ikinciliğine uzanan 16 yaşındaki milli sporcu Cihan Doğu, hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi.



Antalya'da düzenlenen Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 48 kiloda milli takım kadrosuna seçilen Cihan Doğu, Malezya'da 9-21 Ağustos'ta gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edip, gümüş madalya kazandı.



Kürsüde yer alarak Türk bayrağını dalgalandıran Doğu, ülkesine dünya ikinciliği ile dönmenin gururunu yaşadı.



- Doğu: "Daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olacağım"



Milli sporcu Cihan Doğu, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Doğu, muaythaide kısa sürede güzel dereceler kazandığını ifade ederek, "Altı yıldır severek bu sporu yapıyorum. Zamanla kendimi geliştirerek önemli dereceler kazandım. 2020 ve 2021 yılında Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Her zaman daha da çok çalışıp, daha iyi dereceler elde etmek için elimden geleni yapacağım." dedi.



Her şampiyonanın kendisine farklı bir deneyim kazandırdığını belirten milli sporcu, "Malezya'daki Dünya Şampiyonası benim için güzel bir tecrübe oldu. Rakiplerimi yenerek yarı finale yükseldim. Geçen senenin Avrupa şampiyonu Rus rakibimi de yenerek finale çıktım. Finalde kıl payı Özbek rakibime maçı vererek dünya ikincisi oldum. Orada kürsüde bulunmak benim için muhteşem bir duyguydu. İnşallah daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olacağım." diye konuştu.



Antrenör Yahya Geylani ise sporcusunun gelişime açık olduğunu dile getirip, "Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle karşılaşan sporcum, ikinci olmayı başardı. İlk defa Dünya Şampiyonası'na katıldı. Kendisi daha genç bir sporcu. Uluslararası şampiyonalarda İstiklal Marşı'mızı daha çok dinlettirmesini bekliyoruz. Her zaman başarılı sporcular yetiştirip, milli takıma sporcu kazandırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.





