"İKİ TRANSFERİ AYNI ANDA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

İSPANYA KAMPINA YETİŞTİRİLECEKLER

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde iki genç stoperin transferini bitirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir gündemde yer alan Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu, toplamda 3 milyon Euro'ya yakın bir maliyet ile bitecek. Teknik direktör Valerien Ismael transferleri onayladı.Siyah-beyazlılar, Emrecan Uzunhan ile Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu için son aşamaya geldi. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, "İki futbolcuyu da aynı anda bitirmek istiyoruz. Hocamız onayladı. İki oyuncuyu yatırım amaçlı transfer etmeyi planlıyoruz. Rakamsal konular bitti" diye konuştu.Yaşanan gelişmeler sonrasında 21 yaşındaki Emrecan'ın 2 milyon Euro civarında bir bedel ile İstanbulspor'dan transfer edilmesi hedefleniyor. Rizespor'da forma giyen ve yine 21 yaşında olan Emirhan için de 900 bin Euro gibi bir ücret ödenmesi planlanıyor. Kara Kartal, iki oyuncuyu da 20 Temmuz'da başlayacak olan İspanya kampına yetiştirmek istiyor.