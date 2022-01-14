Çiftçilikten milli takıma bir başarı öyküsü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yaparken keşfedilen Ahıska Türkü 23 yaşındaki Emrah Ormanoğlu, güreşteki başarısıyla adından söz ettiriyor.



Sovyetler Birliği'nce 14 Kasım 1944'de Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkü ailelerinden Emrah Ormanoğlu, Ukrayna'daki iç karışıklık dolayısıyla zor şartlarda başladığı güreşi, çok sevmesine rağmen devam ettiremedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla aralık 2015'te Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalılar arasındaki Ormanoğlu'nu, burada ailesi ile çiftçilik yaparken o dönem spor koordinatörlüğü yapan Habip Halep keşfetti.



Üzümlü Belediye Spor Kulübüne kayıt olup, antrenörü ile müsabakalara hazırlanan Ormanoğlu, 4 kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.



- Hem milli formayı kaptı hem de ASKİ'ye transfer oldu



Başarılarıyla dikkati çeken ve milli takım formasıyla uluslararası organizasyonlara gitmeye hak kazanan Ormanoğlu, geçtiğimiz yıl Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan da bronz madalyayla döndü.



Güreşteki başarısıyla Ankara ASKİ Spor Kulübüne transfer olan Ormanoğlu, 3-7 Mart tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kondisyon ve güç depoluyor.



Haftanın belirli günlerinde ilçedeki bir spor salonunda ve zaman zaman da açık havada kuvvet antrenmanı yapan Ormanoğlu, serbest stil 61 kiloda katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor.



- Ormanoğlu: "Asıl hedefim 2024 ve 2028 olimpiyatları"



Milli sporcu Emrah Ormanoğlu, AA muhabirine, çok sevdiği ata sporu güreşe Ukrayna'daki iç karışıklık dolayısıyla zor şartlar altında başladığını söyledi.



Giydiği milli formanın hakkını vermek istediğini ifade eden Ormanoğlu, "Bu yılki Avrupa Şampiyonası için antrenmanlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefim, Türk bayrağını burada dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı Avrupa ve bütün dünyaya dinletmek. Asıl hedefim 2024 ve 2028 olimpiyatları. Bu hedeflerim doğrultusunda aralıksız bir şekilde çalışıyorum." ifadelerini kullandı



- Antrenör Halepli : "Yevmiye hesabı kiraz toplarken güreşe kazandırdık"



Başarılı sporcuyu keşfeden milli takım antrenörü Habip Halepli, Emrah'ın Ukrayna'da başladığı ve çok sevdiği güreş sporunu ülkede yaşanan olaylar nedeniyle devam ettiremediğini anlattı.



Zor şartlarda Türkiye'ye yerleşen Emrah'ın yeteneğini keşfettiklerini dile getiren Halepli, şöyle konuştu:



"Yeteneğini fark ettikten sonra ailesi ile görüştük. Emrah burada ailesi ile birlikte çiftçilik yapıyordu. Yevmiye hesabı kiraz topluyor ve bulduğu işlerde sağda solda çalışıyordu. Biz kendisini aldık ve birlikte çalışmalara başlayarak güreşe kazandırdık. Sağladığı adaptasyonla başarılı olacağına ve iyi dereceler elde edeceğine inandı. Tabii çalışmaların ardından meyvesini de aldık. Emrah, kilosunda 4 kez Türkiye şampiyonu olmasının ardından hocaların ve federasyonun da dikkatini çekip, milli takıma alındı."



Halepli, genç sporcunun aldığı başarıların, büyük kulüplerin de dikkatini çektiğini anlatarak, "Profesyonel bir sporcu olarak daha büyük kulüplerde çalışması gerektiğini düşünerek, ASKİ'ye transfer olmasını uygun gördük. Kendisi bulunduğu yeni kulübünde daha iyi şekilde çalışımlarını sürdürüyor. Antrenmanlara farklı köylerden gelen çocuklarımız onu rol model görüyor." diye konuştu.









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