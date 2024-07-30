Çift kürekte altın madalyanın sahibi Hırvatistan ve Hollanda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte erkeklerde Hırvatistan, kadınlarda Hollanda altın madalya kazandı.

Çift kürekte altın madalyanın sahibi Hırvatistan ve Hollanda!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte çift kadınlar ve erkekler kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde Hırvatistan, 6 dakika 23 saniye 66 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 6 dakika 24 saniye 11 saliseyle Büyük Britanya gümüş madalya kazanırken, İsviçde 6 dakika 24 saniye 76 saliseyle bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise altın madalya 6 dakika 58 saniye 67 saliselik süreyle Hollanda'nın oldu. Romanya, 7 dakika 2 saniye 97 saliseyle gümüş, Avustralya ise 7 dakika 3 saniye 54 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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