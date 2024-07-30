Çift kürekte altın madalyanın sahibi Hırvatistan ve Hollanda!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte çift kadınlar ve erkekler kategorisinde finaller yapıldı.



Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde Hırvatistan, 6 dakika 23 saniye 66 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 6 dakika 24 saniye 11 saliseyle Büyük Britanya gümüş madalya kazanırken, İsviçde 6 dakika 24 saniye 76 saliseyle bronz madalya elde etti.



Kadınlarda ise altın madalya 6 dakika 58 saniye 67 saliselik süreyle Hollanda'nın oldu. Romanya, 7 dakika 2 saniye 97 saliseyle gümüş, Avustralya ise 7 dakika 3 saniye 54 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.



