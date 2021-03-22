Çift forvetli sistem Mustafa Muhammed'e yaramadı

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ortadan kayboldu. İlk 5 maçta 5 gol atan Muhammed, son 2 maçta sadece isabetli 1 şut çekti. Sessizliğe büründü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Çift forvetli sistem Mustafa Muhammed'e yaramadı
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22 Mart 2021 10:32
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray'da hızlı bir giriş yapan ve ilk 5 maçında 5 gol atan Mısırlı yıldız, çift forvetli sistemde tam anlamıyla kayboldu.

68 dakika sahada kaldığı Kayseri maçında 1'i isabetli 4, Çaykur Rize maçında ise isabetsiz 3 şut attı. Ayrıca Kayseri maçında 25, Çaykur Rize maçında 29 kez topla buluştu.

Kayseri'de yüzde 60, Çaykur Rize'de ise yüzde 58.8 pas yüzdesiyle oynadı. İki maçta da gol atamadı. Kaleye bile yaklaşamadı. 



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