Cicinho: 'Her gün 10-12 bira içiyordum'

Bir dönem Sivasspor forması giyen Brezilyalı Cicinho, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu.
2013-2016 sezonlarında Sivasspor'da forma giyen Cicinho; kariyerinde Real Madrid, Roma, Villareal gibi takımların formasını terletti.
Real Madrid'e 2007 sezonunda Michel Salgado'nun yerini doldurması için transfer olan Cicinho, alkol bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşıyordu.
"GÜNDE 10-12 BİRA İÇİYORDUM"
Alkol bağımlılığı hakkında itiraflarda bulunan Cicinho; "Botafogo'da yaşarken, 13-14 yaşlarında alkol almaya başladım. Bana biranın iyi ve besleyici bir içecek olduğunu söylediler. Sürekli içmeye başladım ve birkaç sene öncesine kadar da buna devam ettim. Neredeyse 20 yıl kadar günde 10-12 bira içtim." dedi.
"NEREDEYSE FUTBOL SEVGİMİ KAYBEDİYORDUM"
Sigara bağımlılığına da yakalandığını belirten 39 yaşındaki emekli futbolcu; "İlk kez ciddi şekilde parayı Atletico Minerio'ya imza attığımda kazandım. Ondan sonra sigara alışkanlığı da edindim. Alkol almadığım sürece sigara içmiyordum. Ancak bir sorun vardı, sürekli alkol alıyordum. Alkol yüzünden neredeyse futbola olan sevgimi kaybedecektim." dedi.
Brezilyalı Cicinho, eşi ile evlendikten sonra alışkanlıklarından kurtulduğunu belirtti.
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2013-2016 sezonlarında Sivasspor'da forma giyen Cicinho; kariyerinde Real Madrid, Roma, Villareal gibi takımların formasını terletti.
Real Madrid'e 2007 sezonunda Michel Salgado'nun yerini doldurması için transfer olan Cicinho, alkol bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşıyordu.
"GÜNDE 10-12 BİRA İÇİYORDUM"
Alkol bağımlılığı hakkında itiraflarda bulunan Cicinho; "Botafogo'da yaşarken, 13-14 yaşlarında alkol almaya başladım. Bana biranın iyi ve besleyici bir içecek olduğunu söylediler. Sürekli içmeye başladım ve birkaç sene öncesine kadar da buna devam ettim. Neredeyse 20 yıl kadar günde 10-12 bira içtim." dedi.
"NEREDEYSE FUTBOL SEVGİMİ KAYBEDİYORDUM"
Sigara bağımlılığına da yakalandığını belirten 39 yaşındaki emekli futbolcu; "İlk kez ciddi şekilde parayı Atletico Minerio'ya imza attığımda kazandım. Ondan sonra sigara alışkanlığı da edindim. Alkol almadığım sürece sigara içmiyordum. Ancak bir sorun vardı, sürekli alkol alıyordum. Alkol yüzünden neredeyse futbola olan sevgimi kaybedecektim." dedi.
Brezilyalı Cicinho, eşi ile evlendikten sonra alışkanlıklarından kurtulduğunu belirtti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın