Cicinho: 'Her gün 10-12 bira içiyordum'

"GÜNDE 10-12 BİRA İÇİYORDUM"

"NEREDEYSE FUTBOL SEVGİMİ KAYBEDİYORDUM"

Bir dönem Sivasspor forması giyen Brezilyalı Cicinho, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu.2013-2016 sezonlarında Sivasspor'da forma giyen Cicinho; kariyerinde Real Madrid, Roma, Villareal gibi takımların formasını terletti.Real Madrid'e 2007 sezonunda Michel Salgado'nun yerini doldurması için transfer olan Cicinho, alkol bağımlılığı nedeniyle sorunlar yaşıyordu.Alkol bağımlılığı hakkında itiraflarda bulunan Cicinho; "" dedi.Sigara bağımlılığına da yakalandığını belirten 39 yaşındaki emekli futbolcu; "" dedi.Brezilyalı Cicinho, eşi ile evlendikten sonra alışkanlıklarından kurtulduğunu belirtti.