Cici Babam filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

Son zamanların komedi dalında en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Cici Babam filmi, ekranlarda olacak. Cici Babam filminin konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Cici Babam konusu ne? Cicim Babam filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte bilinmesi gerekenler…

04 Mayıs 2020 20:42
Cici Babam filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı 2018 yapımı Cici Babam filmi bu akşam ekranlarda olacak. Peki, son dönemin dikkat çeken komedi filmlerinden biri olan Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim?
CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Buldu – Hacı
Derya Karadaş – Ayşe
Mahir İpek – Tanju
Yasemin Conka – Melos
Onur Atilla – Mahmut
Meltem Yılmazkaya – Fatos
Burak Topaloğlu – Abdülkadir

CİCİ BABAM FİLMİ FRAGMANI İZLE

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