Cici Babam filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosu

CİCİ BABAM FİLMİ FRAGMANI İZLE

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı 2018 yapımı Cici Babam filmi bu akşam ekranlarda olacak. Peki, son dönemin dikkat çeken komedi filmlerinden biri olan Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim?Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz'de olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?Onur Buldu – HacıDerya Karadaş – AyşeMahir İpek – TanjuYasemin Conka – MelosOnur Atilla – MahmutMeltem Yılmazkaya – FatosBurak Topaloğlu – Abdülkadir