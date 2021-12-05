Cicaldau ve Ömer Bayram kadroda yer almadı

Galatasaray'da istikrarlı futbolcu Alexandru Cicaldau ile takımın tecrübelilerinden Ömer Bayram, Altay maçı kadrosuna yazılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cicaldau ve Ömer Bayram kadroda yer almadı
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05 Aralık 2021 00:27
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey'in yanı sıra son dönemde kadroya giremeyen Gustavo Assunçao, Altay maçında kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra ilk 11'in değişmezlerinden Cicaldau ve tecrübeli oyuncu Ömer Bayram da 21 kişi arasına giremedi.

Sarı-kırmızılı takımda ismi açıklanmayan bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.


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