Cicaldau ve Morutan puan kaybını önleyemedi

Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Romanya, sahasında İzlanda'yı konuk etti.



Mücadele golsüz eşitlikle sona ererken Galatasaraylı Cicaldau ve Morutan sahaya çıktı. Cicaldau, ilk 11'de başladığı maçta 86 dakika sahada kalırken Morutan ise 68. dakikada oyuna dahil oldu ancak takımının puan kaybetmesine engel olamadı.



Bu sonucun ardından Romanya, 1 puan alarak 14 puana yükseldi. İzlanda ise puanını 9'a çıkardı.





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